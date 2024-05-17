Voleybolda Bodrumspor'da imzalar atılmaya başladı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, antrenör Adnan Kıstak ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlılar iç transferde ise orta oyuncu Anna Kalinovskay ve smaçör Tansiana Trafimava ile 1'er yıllık kontrat uzattı.

Bodrum ekibine ilk yılında Play-Off oynatan Başantrenör Adnan Kıstak'ın imza törenine Başkan Hadi Türk ve yönetim kurulu üyesi Ogün Yıldız katıldı.

Kulüp Başkanı Hadi Türk, "Hocamız 2 yıl gibi kısa bir sürede takımımızı Bölgesel Lig'den 1'inci Lig'e taşıyıp, Play-Off oynamamıza büyük katkı sağladı. Adnan Hocamızın raporuyla iç ve dış transfere başlayacağız. Bodrum'u bir voleybol merkezi haline getirerek ilçemizi en iyi şekilde temsil etme amacındayız. Bu yıl da yerel ve global firmaların desteğini bekliyoruz" diye konuştu.