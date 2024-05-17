Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye oldu (2)
ÇETİNDOĞAN BODRUM'A DÖNDÜİzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evlerine geldi.
ÇETİNDOĞAN BODRUM'A DÖNDÜ
İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evlerine geldi. Çifti komşuları karşılarken, Doğan yaptığı açıklamada, "3 yıla yakın bir ayrılıktan sonra evimize geldik. Bu yaşta biraz fazla geldi ama ne yapalım? Son 15 yılın yarısı hapishanede, yarısı da boş davalarla boğuşmakla geçti. Gönül isterdi ki sevdiklerimizle beraber olalım, bir şeyler yazalım, geleceğe bırakalım. Bu fırsat verilmedi. Eve geldik, ev duruyor" diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.