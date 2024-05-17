Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye oldu (2)

ÇETİNDOĞAN BODRUM'A DÖNDÜ

İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evlerine geldi. Çifti komşuları karşılarken, Doğan yaptığı açıklamada, "3 yıla yakın bir ayrılıktan sonra evimize geldik. Bu yaşta biraz fazla geldi ama ne yapalım? Son 15 yılın yarısı hapishanede, yarısı da boş davalarla boğuşmakla geçti. Gönül isterdi ki sevdiklerimizle beraber olalım, bir şeyler yazalım, geleceğe bırakalım. Bu fırsat verilmedi. Eve geldik, ev duruyor" diye konuştu.