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        Bodrum FK, Play-Off yarı finaline iddialı hazırlanıyor

        BodrumFutbol Kulübü 1'inci Lig Play-Off yarı final karşılaşması kapsamında deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:45
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        Bodrum FK, Play-Off yarı finaline iddialı hazırlanıyor
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        BodrumFutbol Kulübü 1’inci Lig Play-Off yarı final karşılaşması kapsamında deplasmanda Çorum FK’ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Çorum’dan avantajlı skorla dönüp rövanş maçında turu geçen taraf olmak istiyor. Maçın zorlu geçeceğini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “İlk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağızö dedi.

        1’inci Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında Bodrum FK Pazartesi saat 20.00’da Çorum FK’ya konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Çorum karşısında avantajlı skor elde edip evinde oynayacağı rövanş maçında adını finale yazdıran taraf olmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Omar Imeri Çorum karşısında forma giyemezken sakatlıkları bulunan Celustka ve Erkan’ın durumunun ise maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

        "MAÇ KOLAY OLMAYACAK"

        Yarı final ilk maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Çok güzel bir oyunun karşılığında Boluspor müsabakasında turu geçen taraf olduk. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Bu sene ligimize renk katan, çıktığı ilk senede çok başarılı olan, çok iyi de futbol oynayan Çorum FK ile oynayacağız. Sezon başından beri çok inişli ve çıkışlı bir grafik sergilemediler. Serkan hocayla beraber iyi bir gidişatları var. Onlar da hak ettikleri yerdeler. Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. İlk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz. Rakibi seyrettikten sonra bunun o kadar kolay olmadığını düşünüyorum ama elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

        "FİNALE KALACAĞIZ"

        Takımın tecrübeli oyuncularından Samet Yalçın da Çorum FK'yı eleyecek güçte olduklarını dile getirdi. Samet, “Boluspor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Maç zor geçti. Sonuçta galip geldik ve tur atladık. İnşallah Çorum’dan da iyi bir skorla dönüp burada avantajlı şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. Takım olarak iyi durumdayız ve böyle devam edersek Çorum’u da eleyip finale kalabiliriz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -İdmandan detay

        -İsmet Taşdemir ve Samet Yalçın röportajı

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