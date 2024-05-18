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        Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başka ülkelere gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:50
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        Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başka ülkelere gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Bodrum açıklarında 16 Mayıs günü saat 22.50'de, Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 17 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Aynı gün saat 23.10'da da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15), lastik botta bir grup olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından durdurulan bottaki 27 kaçak göçmen yakalandı.

        Kıyıya çıkarılan toplam 44 kaçak göçmen, İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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