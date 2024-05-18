Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başka ülkelere gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında 16 Mayıs günü saat 22.50'de, Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 17 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Aynı gün saat 23.10'da da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15), lastik botta bir grup olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından durdurulan bottaki 27 kaçak göçmen yakalandı.