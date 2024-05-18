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        Marmaris'te 35 kaçak göçmen kurtarıldı

         MUĞLA'nınMarmaris ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan ve Yunan unsurlarınca itilen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:38 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:40
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        Marmaris'te 35 kaçak göçmen kurtarıldı
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         MUĞLA'nınMarmaris ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan ve Yunan unsurlarınca itilen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında, dün saat 14.00'te bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye harekete geçti. Marmaris açıklarına ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca; Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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