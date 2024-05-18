Marmaris'te 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında, dün saat 14.00'te bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye harekete geçti. Marmaris açıklarına ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca; Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı.

MUĞLA'nınMarmaris ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan ve Yunan unsurlarınca itilen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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