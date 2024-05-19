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        Bodrum FK final için ilk maçta

        1'inci Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off finali oynamanın eşiğine gelen Bodrum FK yarı finalde eşleştiği Çorum FK'ya yarın ilk maçta avantaj elde etme hedefiyle konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:55
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        Bodrum FK final için ilk maçta
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        1'inci Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off finali oynamanın eşiğine gelen Bodrum FK yarı finalde eşleştiği Çorum FK'ya yarın ilk maçta avantaj elde etme hedefiyle konuk olacak. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlı ekipte Boluspor önünde kırmızı kart gören Omar Imeri forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Celustka ve Erkan'ın durumu maç saati netleşecek.

        Ligde geçen sezon ilk yılında finalde Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Bodrum FK, bu sezon da adını Play-Off'a yazdırdıktan sonra ilk turda evinde Boluspor'u 2-0 yenerek eledi. İlk kez Play-Off heyecanı yaşayan Çorum ekibi ise ilk turda yine evinde Kocaelispor'u 2-1'le geçti. Eşleşmede ikinci maç 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Tur atlayan taraf tarafsız sahadaki finalde lig üçüncüsü Sakaryaspor'la Süper Lig için karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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