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        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, Marmaris ilçesinde karada bulunan 8 kaçak göçmen ise yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 02:14 Güncelleme: 24.05.2024 - 02:20
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        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, Marmaris ilçesinde karada bulunan 8 kaçak göçmen ise yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs saat 02.50'de Datça ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot için harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 27 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün saat 19.50'de Marmaris ilçesinde ise karadan ulaşımın olmadığı bir koyda kaçak göçmen olduğu bilgisini alarak bölgeye giden Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, 8 kaçak göçmeni yakaladı.

        Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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