Bodrum FK - Çorum FK: 0-0 (5-4)

STAT:İlçe

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban (Dk. 90+2 Brazao), Mohammed, Samet Yalçın (Dk. 105 Tunahan Akpınar), Kenan Özer (Dk. 81 Hagi) (Dk. 91 Ege Bilsel), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Celal Dumanlı)

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat (Dk. 99 Ologo), Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 84 Suat Kaya), Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk. 62 Hakan Barış), Eren Aydın, Verheydt (Dk. 114 Ahmet Sagat)

KIRMIZI KART: Dk. 105 Eren Aydın (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Mohammed, Brazao, Celal Dumanlı (Bodrum FK), Verheydt, Geraldo, Ferhat Yazgan, Ologo (Çorum FK) TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Sakaryaspor'un rakibi Bodrum Futbol Kulübü oldu. Deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar rövanş maçında evinde rakibini seri penaltı atışları sonucu 5-4 yendi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz berabere biten maçta Bodrum FK penaltılarda rakibine üstünlük sağladı ve üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Bodrum FK'nın galibiyetinin ardından İlçe Stadı'nda büyük sevinç yaşandı. Bodrum FK'nın penaltıdan gollerini Üzeyir, Mohemmed, Brazao, Celustka ve Tunahan kaydederken, Ahmet Bodrum FK adına penaltı kaçırdı. Konuk takımda ise Landre, Ahmet, Ferhat ve Toure penaltıları gole çevirirken, Nalepa ve Erkan'ın penaltı atışlarını Bodrum FK kalecisi Sousa çıkardı. 1'inci Lig Play-Off finali 30 Mayıs Perşembe günü Sakaryaspor ve Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

3'üncü dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Gökdeniz'in vuruşunda Çorum FK kalecisi Hüseyin golü önledi. 31'inci dakikada Kenan'ın kullandığı serbest vuruşta, Ali Aytemur kafayı vurdu. Kaleci Hüseyin topu kontrol etti. 47'nci dakikada Bodrum FK net fırsatı kaçırdı. Sol çaprazdan ceza alanına sızan Kenan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak kaleci Hüseyin bir kez daha gole izin vermedi. 69'uncu dakikada Çorum FK'nın attığı gol, VAR'dan gelen tavsiye üzerine iptal edildi. Oluşan karambolde Landre topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Zorbay Küçük pozisyonu VAR'dan izledi ve golden önce Eren'in topu elle kontrol ettiğini tespit edip kararını değiştirdi.