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        Bodrum FK - Çorum FK maçının ardından

        1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonucunda evinde 5-4 yenen Bodrum FK adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 20:31
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        Bodrum FK - Çorum FK maçının ardından
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        1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonucunda evinde 5-4 yenen Bodrum FK adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Çorum FK Antrenörü Ziya Akçeken açıklamalarda bulundu.

        ZİYA AKÇEKEN: HİKAYEMİZ BURADA SONA ERDİ

        Çorum FK Antrenörü Ziya Akçeken, final için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Penaltılar sonucu hedeflerine ulaşamadıklarını kaydeden Akçeken, “Bodrum FK'yı tebrik ederim. Geçen sene de final oynamış ekip. Oyunun savunma yönünü iyi oynadılar. Zor bir deplasmandı. İki maç üzerinden değerlendirirsek avantajlı skorla Bodrum'a gelebilirdik. İlk maçta çok büyük hakem hataları oldu. Oyuncumuzun atılması gibi basit hatalarla avantajlı gelemedik. Ümidimizi yitirmedik, iyi analiz yaptık. Maçı ne kadar golsüz götürürsek maçı çevireceğimizi düşündük. Gönül isterdi ki Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken finale kalıp şampiyon olalım ama olmadı. Futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu ligde büyük işlere, başarılara imza attılar. Gurur duyuyoruz. Hikayemiz burada sona erdi. Bodrum FK ve Sakaryaspor'a başarılar diliyorum. Kim hak ederse Süper Lig'e çıksın istiyoruz” dedi.

        İSMET TAŞDEMİR: OYUNCULARIMIZ ÇOK İSTEDİ

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise önemli bir maçı kazanıp tekrar finale çıktıklarını söyledi. Taşdemir, “İki takımın bu havada mücadele göstermesi çok önemli. Oyuncularımız çok istedi. Nitekim penaltılara kaldı. Penaltılar şans işi, nasip işi. Bize nasipmiş. Oyuncularımız çok önemli noktalara geldi. Üç senede üç finale kaldık. Biri 2'nci Lig, 2'si 1'inci Lig. Biz bir aile olduk. Çok çalıştık, çok iyi etüt ettik. Bazı kişilere takımı beğendiremedik. Yeri geldi kötü hoca oldum, oyuncularım kötü futbolcu oldu. Hakaretlere uğradık. Ben oyuncularımı kutluyorum. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Geçen seneden yarım kalan hikayemiz var. Bu hikayeyi tamamlama hayalimiz var. En iyi oyunu finalde oynarız" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Ziya Akçeken'in açıklamaları

        - İsmet Taşdemir'in açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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