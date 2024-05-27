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        Bodrum FK kadro istikrarını korudu

        1'inci Lig Play-Off'larında Boluspor ve Çorum Futbol Kulübü'nü eleyip adını finale yazdıran Bodrum Futbol Kulübü kadro istikrarını hiç bozmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:09
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        Bodrum FK kadro istikrarını korudu
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        1'inci Lig Play-Off'larında Boluspor ve Çorum Futbol Kulübü'nü eleyip adını finale yazdıran Bodrum Futbol Kulübü kadro istikrarını hiç bozmadı.

        30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda son Çorum FK maçında geçen sezonlarda da görev yapan 8 futbolcu ilk 11'de oynarken, 3 oyuncu ise bu sezon başında kadroya dahil edildi.

        Kaleci Sousa, Üzeyir, Mohammed, Ali Aytemur, Samet, Kenan, Gökdeniz ve Cenk 2023-2024 sezonunda da Bodrum FK'da yollarına devam etti, Celustka, Ahmet ve Burak yaz döneminde kadroya dahil edilmişti. Çorum FK müsabakasında oyuna sonradan dahil olan Tunahan, Hagi, Brazao ve Ege de yine bu senenin transferleri olurken, Celal ise 12 yaşından bu yana Bodrum FK forması giyiyor.

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