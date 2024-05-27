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        Datça'da 56 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında iki farklı lastik bot içerisinde bulunan toplam 56 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:11 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:15
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        Datça'da 56 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında iki farklı lastik bot içerisinde bulunan toplam 56 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.35'te Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 17 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

        Aynı gün saat 23.45'te ilçe açıklarında ekipler tarafından hareket halinde tespit edilerek durdurulan lastik botta bulunan 39 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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