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        Muayeneye gittiği doktorların saldırdığı iddiası; taraflar birbirinden şikayetçi

        MUĞLA Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Yılmaz Yıldırım (24), kendisiyle ilgilenilmediği ve soğuk algınlığı şikayetiyle gitmesine rağmen kas gevşetici iğne yazıldığı iddiasıyla çıkan tartışmada darbedildiğini ileri sürüp, doktor Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:55
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        Muayeneye gittiği doktorların saldırdığı iddiası; taraflar birbirinden şikayetçi
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        MUĞLA Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Yılmaz Yıldırım (24), kendisiyle ilgilenilmediği ve soğuk algınlığı şikayetiyle gitmesine rağmen kas gevşetici iğne yazıldığı iddiasıyla çıkan tartışmada darbedildiğini ileri sürüp, doktor Y.B. ile acil serviste görevli kadın doktor G.N. hakkında şikayette bulundu. Doktorlar da Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Olay hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Doktor. Y.B.'nin yumruk attığı Yılmaz’ın yere düştüğü, meslektaşı G.N.'nin ise yerdeyken tekmelediği görüldü.

        Olay, 15 Mayıs saat 21.00 sıralarında Muğla'daki Ortaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yılmaz Yıldırım ile muayene için geldiği acil serviste görevli doktor Y.B. arasında kendisiyle ilgilenilmediği ve soğuk algınlığı şikayetiyle gitmesine rağmen kas gevşetici iğne yazdığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yıldırım, olay sonrası doktor Y.B. ile acil serviste görevli kadın doktor G.N.'nin kendisini darbettiği gerekçesiyle darp raporu alıp, polise 'kasten yaralama' suçundan şikayetçi oldu. Darp raporu alan iki doktor da Yılmaz hakkında şikayette bulundu. Olaya ilişkin Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma, Sağlık Müdürlüğü ise inceleme başlattı. Olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktor Y.B.'ın yumruk attığı Yılmaz'ın yere düştüğü, doktor G.N.'nin ise yerdeyken tekmelediği anlar yer aldı.

        'TEHDİT VE HAKARET İÇERİKLİ HİÇBİR SÖYLEMİM OLMADI'

        Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği acil serviste muayene için sıra alıp, beklemeye başladığını belirten Yıldırım, "Sıra numaram yanmasına rağmen benden önce 4-5 hastayı içeri aldılar. Görevlilere rastgele mi yoksa sıra numarasıyla mı hasta aldıklarını sordum. İsmimi sorduktan sonra içeriye aldılar. Doktor Y.B., 'Hanımefendiye artistlik mi yaptın?' diye sordu. 'Yanlış mı anlaşıldım?' diye sordum. İğne yazıp, dinlenmemi söyledi. Umursamadığını anladım. Hemşeriye ne iğnesi yazdığını sordum. Kas gevşetici, ağrı kesici olduğunu öğrenince hemşireye şikayetimin soğuk algınlığı olduğunu söyledim. Doktora yönlendirdi. Doktora durumu anlattım. 'Sen bana işimi mi öğreteceksin? A'dan Z'ye ilacın maddelerini sayayım mı? Zaten işin acil değil, bir de burada seninle uğraşıyoruz' dedi. 'Devletin hastanesi, acil olup olmadığı sana mı kaldı? Beni hemşire yönlendirdi, artistlik yapmana gerek yok' deyince kafa atmak istedi, kendimi geri çektim, attığı kafa değmedi. Bunun üzerine yumruk atmaya başladı. Birden fazla yumruk başıma ve yüzüme isabet etti. Yere düştüm. Yerde tekmelendim. Tekmeler sırtıma, başıma, kulağıma isabet etti. Kendimi korumak için kafamı iki elimle kapattım ve 'İmdat' diye bağırdım. Görevli hemşireler gelerek beni doktorun elinden kurtarıp alçı odasına götürdü. Odaya gelen hastane polisi beni sakinleştirdi ve dışarı çıkarttı. Olay anına ait görüntüleri izlediğimde yerde tekme atanın doktor G.N. olduğunu gördüm. Bu olayda kesinlikle doktoru darbetmedim, tehdit ve hakaret içerikli hiçbir söylemim olmadı" dedi.

        'GÖREVLİ ARKADAŞLAR ARAYA GİREREK BİZİ AYIRDI'

        Doktor Y.B. ise polisteki ifadesinde, hastanın doktor G.N. ile tartıştığını gördüğünü belirtip, "Doktor G.N., önceliği olan hastaları aldığımızı söyledi. Şahsın o esnada kapının önünde küfrettiğini duydum. Duymazlıktan gelip yoğunluk olduğu ve işi aksatmamak için hasta muayene etmeye devam ettik. Kapı önünde mırıldanmaya devam edince sorun çıkmaması için sırası gelmemesine rağmen muayene etmek için odaya çağırdık. Ne rahatsızlığı olduğunu sordum. Burnunun aktığını, halsizliğinin olduğunu söyleyince soğuk algınlığı geçirdiğine hükmedip iğne tedavisi için enjeksiyon odasına gönderip, sonrasında gelip reçete almasını söyledim. Bir müddet sonra tekrar geldi ve 'Burnum akıyor, siz bana kalçamdan iğne yapıyorsunuz. Ne faydası olacak’ dedi. İğnenin içindeki etken maddelerinin bir kısmını açıklayıp geri kalanı da söylemeden iyi geleceğini istirahat etmesi gerektiğini söyledim. Küfredip yumruk atacak şekilde kendini geri çekince aramızda arbede yaşandı. Birbirimize sarıldık ve o kargaşa sırasında vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Yüzümün sol göz altına ve sol kaşımın olduğu yere vurdu. İki kolumda da sıyrıklar oluşturdu. Yüzümde sabit iz kalabilecek yaraya sebebiyet verdi. Görevli arkadaşlar araya girerek bizi ayırdı, kesinlikle darbetmedim" ifadelerini kullandı.

        'ARBEDEYİ AYIRMAK İSTEDİĞİM SIRADA YERE DÜŞTÜM

        Doktor G.N. ise polisteki ifadesindeki doktor Y.B.'nin hastaya vurmadığını söyleyerek, "Yılmaz Yıldırım, doktor beyin yüzünün sol göz altına ve sol kaşının olduğu yere vurdu. Görevli arkadaşlar araya girerek bizi ayırdı. Arbedeyi ayırmak istediğim sırada yere düştüm. Kesinlikle şahsın iddia ettiği gibi kendisini darbetmedim" dedi.

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