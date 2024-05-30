Bodrum FK tarih yazdı, Bodrum'da taraftar coşku yaşadı
Bodrum FK, 1'inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırdı.
Bodrum FK, 1’inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor’u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırdı. Maç sonunda Bodrum’da maçı takip eden taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla gelen başarıyı doyasıya kutladı.
1’inci Lig Play- Off final maçında Bodrum FK, Sakaryaspor ile kozlarını Adana’da paylaştı. Yeşil-beyazlı ekip normal süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatma devrelerinde attığı 2 golle 3-1 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Bodrum’da maçı takip eden taraftarlar için Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis Meydanı’na dev ekranlar kuruldu. Binlerce yeşil-beyazlı taraftar maçı tezahüratlarla takip etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar meşaleler yaktı ve tezahüratlarla coşku dolu dakikalar yaşadı.
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlardan detay
-Sevinçten genel ve detay görüntü
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