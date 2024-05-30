Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK tarih yazdı, Bodrum'da taraftar coşku yaşadı

        Bodrum FK, 1'inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK tarih yazdı, Bodrum'da taraftar coşku yaşadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum FK, 1’inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor’u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırdı. Maç sonunda Bodrum’da maçı takip eden taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla gelen başarıyı doyasıya kutladı.

        1’inci Lig Play- Off final maçında Bodrum FK, Sakaryaspor ile kozlarını Adana’da paylaştı. Yeşil-beyazlı ekip normal süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatma devrelerinde attığı 2 golle 3-1 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Bodrum’da maçı takip eden taraftarlar için Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis Meydanı’na dev ekranlar kuruldu. Binlerce yeşil-beyazlı taraftar maçı tezahüratlarla takip etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar meşaleler yaktı ve tezahüratlarla coşku dolu dakikalar yaşadı.

        FOTOĞRFALI

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Taraftarlardan detay

        -Sevinçten genel ve detay görüntü

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
        Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Datça'da yapımı devam eden Yat Limanı Projesi'ne tepki ve destek eylemleri
        Datça'da yapımı devam eden Yat Limanı Projesi'ne tepki ve destek eylemleri
        Muğla'da ormanlara giriş yasaklandı
        Muğla'da ormanlara giriş yasaklandı
        Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Muayeneye gittiği doktorların saldırdığı iddiası; taraflar birbirinden şika...
        Muayeneye gittiği doktorların saldırdığı iddiası; taraflar birbirinden şika...