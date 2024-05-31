Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı; linçten polis kurtardı

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:13 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı; linçten polis kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Y., 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyete getirilmesi sırasında vatandaşların linç girişimini polis önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ​5 yıl önce geldiği Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde oturan ve bahçe ve bakım işlerine bakan Selahattin Y., birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için önceki gün bir televizyon programına katıldı. Kayıp olduğu belirtilen F.T.B. ve B.D. ise bugün aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Y. tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyledi. Selahattin Y. ise 2 kızın kedisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü. F.T.B. ve B.D.'nin programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Y.'yi evinde gözaltına aldı. Selahattin Y., sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşlar polis ekiplerince engellendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Selahattin Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı
        TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı
        Çinli turistler salgın nedeniyle verdikleri aradan sonra Babadağ'a döndü
        Çinli turistler salgın nedeniyle verdikleri aradan sonra Babadağ'a döndü
        Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        Bodrum açıklarından göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi: 2 ölü,...
        Bodrum açıklarından göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi: 2 ölü,...
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Bodrum FK taraftarları, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı
        Bodrum FK taraftarları, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı