'Öz çocuklarını da istismar etti' iddiası

MUĞLA'da birlikte yaşadığı kadının 2'si engelli 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yalnız'ın (63), öz çocuklarını da istismar ettiği öne sürüldü. Yalnız'ın televizyon programına bağlanan dayısı Necati Bayar, "Birinci çocuk, 3 yaş ile 5 yaş arası tecavüze uğradı. İkinci çocuk, '4 yaşındayken tecavüze uğradım' diyor. Üçüncü çocuk, 6 yaş ile 11 yaş arasında tecavüze uğradığını söylüyor. Bir kızı, 13 yaşında tecavüze uğradığını söylüyor. Elimde 4 sayfa ifade var. Bunları size gönderebilirim" dedi.

Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için 29 Mayıs'ta bir televizyon programına katıldı. Kayıp olduğu belirtilen 2 kız da aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız'ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. Yalnız, 2 kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü. 'DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ'

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi. Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup, yaptıklarını mı? Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.

EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE LİNÇ GİRİŞİMİ Kızların programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık, harekete geçti. Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak geniş güvenlik önlemleri altında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenenler, çevrede toplanıp, tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tutuklandı, birlikte yaşadığı F.E. serbest bırakıldı.