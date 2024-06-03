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        'Öz çocuklarını da istismar etti' iddiası

        MUĞLA'da birlikte yaşadığı kadının 2'si engelli 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yalnız'ın (63), öz çocuklarını da istismar ettiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:45
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        'Öz çocuklarını da istismar etti' iddiası
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        MUĞLA'da birlikte yaşadığı kadının 2'si engelli 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yalnız'ın (63), öz çocuklarını da istismar ettiği öne sürüldü. Yalnız'ın televizyon programına bağlanan dayısı Necati Bayar, "Birinci çocuk, 3 yaş ile 5 yaş arası tecavüze uğradı. İkinci çocuk, '4 yaşındayken tecavüze uğradım' diyor. Üçüncü çocuk, 6 yaş ile 11 yaş arasında tecavüze uğradığını söylüyor. Bir kızı, 13 yaşında tecavüze uğradığını söylüyor. Elimde 4 sayfa ifade var. Bunları size gönderebilirim" dedi.

        Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için 29 Mayıs'ta bir televizyon programına katıldı. Kayıp olduğu belirtilen 2 kız da aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız'ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. Yalnız, 2 kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü.

        'DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ'

        Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi. Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup, yaptıklarını mı? Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.

        EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE LİNÇ GİRİŞİMİ

        Kızların programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık, harekete geçti. Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak geniş güvenlik önlemleri altında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenenler, çevrede toplanıp, tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tutuklandı, birlikte yaşadığı F.E. serbest bırakıldı.

        TOPLAM 11 ÇOCUĞU VARMIŞ

        Televizyon programında bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Programa bağlanan Necati Bayar, yeğeni Selahattin Yalnız'ın bir dönem Avustralya'da yaşadığını ve toplam 11 çocuğu olduğunu söyledi. Bayar, "Selahattin, ilk evliliğini teyzesinin kızıyla yaptı. Yeğenim Avustralya'ya gelince dedi ki, 'Dayı, ben pişman oldum.' Bunun üzerine ablama, 'Bunun biletini gönderme'. Benim haberim yokken ablam bir cahillik yaptı, gönderdi. Bu evlilik, 6 ay sürdü. Ondan sonra benim başıma kaldı, başka kimsesi yoktu. Benim yanımda kalıyordu sonra ona bir ev tuttum. Kıbrıslı biriyle tanışıyor. Bana gelip, 'Dayı istemeye gideceğiz' dedi. Kızı istemeye gittik. Kıbrıslı kıza çocuğun huylarını söyledim. Ama dinlemedi, evlendiler. Bu evlilikten 4 kızı oldu. Sizin yayınınız için ikinci eşini buldum; Birinci çocuk, 3 yaş ile 5 yaş arası tecavüze uğradı. İkinci çocuk, '4 yaşındayken tecavüze uğradım' diyor. Üçüncü çocuk, 6 yaş ile 11 yaş arasında tecavüze uğradığını söylüyor. Üçüncü evliliğinde de Avustralyalı kadından 2 kız, 4 çocuğu var. Bir kızı, 13 yaşında tecavüze uğradığını söylüyor. İnanılmaz bir şey. Elimde 4 sayfa ifade var. Bunları size gönderebilirim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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