Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü, turistler sahile akın etti

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü, turistler sahile akın etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi. Yaz sezonu hareketliliğinin başladığı ilçede sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.

        Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı. İlçede hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derecelere yükseldi. Başta Gümbet plajı olmak üzere Bitez, Ortakent, Kumbahçe, Yalıkavak gibi sahillerde yoğunluk yaşandı. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bazı turistler denizde su oyunları oynarken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram

        Benzer Haberler

        'Öz çocuklarını da istismar etti' iddiası
        'Öz çocuklarını da istismar etti' iddiası
        Göcek'te tekne sahipleri ile marina arasındaki "bağlama fiyatı" sorunu çözü...
        Göcek'te tekne sahipleri ile marina arasındaki "bağlama fiyatı" sorunu çözü...
        Marmaris'te ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı
        Marmaris'te ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı
        Muğla evleri beyaza büründü
        Muğla evleri beyaza büründü
        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutukl...
        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutukl...
        Muğlaspor'da Kanber iddiası
        Muğlaspor'da Kanber iddiası