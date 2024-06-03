Bodrum'da 21 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Haziran saat 11.30'da Bodrum açıklarında sürat teknesi içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 22.50'de yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni daha yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 21 kaçak göçmen ile 3 organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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