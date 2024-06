Avukat ve icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen Galip Özmen (63) ve yardım ettiği belirlenen tutuksuz sanık Osman Kemiklioğlu'nun (28) 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Davayı takip eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukatlara yöhelik artan saldırı olaylarına dikkati çekerek, "Beklentimiz adalet, her dosyada olduğu gibi maddi gerçeğin hiçbir soru işareti kalmaksızın ortaya çıkması, bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması olacaktır" dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanıklardan Özmen’in tutukluluk halinin devamına, Kemiklioğlu'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının devamına ve bir sonraki duruşmaya katılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

'BEKLENTİMİZ ADALET'

Duruşma öncesi açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukatlara yönelik şiddet vakalarında son yıllarda anormal artış olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Son olarak Ankara'da yaptığımız Büyük Savunma Mitingi'nde bu soruna dikkat çekmeye gayret ettik. Avukatı toplumun gözü önünde itibarsızlaştıran söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini avukatı müvekkiliyle özdeşleştirilen anlayışın kırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini, avukata dönük şiddet noktasında her türlü önlemin alınması için bakanlığa verdiğimiz teklif ve taleplerin bir an önce yasal düzlemde hayata geçirilmesi için bir uğraş içerisindeyiz. Duruşmasına geldiğimiz bu dosya ise yine avukata dönük şiddet vakalarının en ağır sonuçlarından birisinin yaşandığı bir dosya. Her iki sanığın iştirak halinde bu eylemi gerçekleştirdiği inancındayız. Buna ilişkin meslektaşlarımız teknik anlamda hazırlıklarını yaptı. Beklentimiz adalet, her dosyada olduğu gibi maddi gerçeğin hiçbir soru işareti kalmaksızın ortaya çıkması, bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması olacaktır" dedi.