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        Avukat ve icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen Galip Özmen (63) ve yardım ettiği belirlenen tutuksuz sanık Osman Kemiklioğlu'nun (28) 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:50
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        Avukat ve icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen Galip Özmen (63) ve yardım ettiği belirlenen tutuksuz sanık Osman Kemiklioğlu'nun (28) 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Davayı takip eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukatlara yöhelik artan saldırı olaylarına dikkati çekerek, "Beklentimiz adalet, her dosyada olduğu gibi maddi gerçeğin hiçbir soru işareti kalmaksızın ortaya çıkması, bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması olacaktır" dedi.

        Olay, 22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Özmen, arkadaşı Osman Kemiklioğlu, avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Özmen, Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere hafif ticari araçla mekandan ayrıldı. Osman Kemiklioğlu ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Galip Özmen ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Galip Özmen, yanındaki tabancasıyla önce Çavdar'ı, araçtan indiği sırada da Çam'ı başından vurdu. Özmen daha sonra arkadan gelen Kemiklioğlu'nun aracına binerek uzaklaştı. Çavdar ile Çam'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Özmen bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Özmen'i bıraktıktan sonra Denizli'ye gittiği belirlenen Kemiklioğlu da yakalanıp, Bodrum'a getirildi.

        SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, Çam ve Çavdar'ı işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. Özmen'in eski Denizli Baro Başkanı da olan Çam'ı, Çavdar aracılığıyla bulduğu belirtildi. Özmen ve Kemiklioğlu, işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan Kemiklioğlu, 28 Kasım 2023'te tahliye oldu.

        4 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Özmen'in 2018 yılında işletmek üzere apart otel kiraladığı ve mal sahibi ile aralarında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık olduğu belirtildi. Mal sahibinin konuyu yargıya taşıdığı ve Özmen'in arkadaşı Özcan Çavdar'ın aracılığıyla dosyayı Avukat Mehmet Erdal Çam'a verdiği kaydedildi. Görülen mahkemede Özmen'in davayı kaybettiği ve oteli tahliye ettiği iddianamede vurgulandı. Özmen'in iddiasına göre, davanın bitmesine rağmen Çam'ın kendisinden para istediği ve dolandırıldığını iddia ederek zararın karşılanması için ödediği paraları Çavdar'dan karşılamasını istediğine de iddianamede yer verildi. Parasını alamayan Özmen, öldürme planı yaparak bu planı Kemiklioğlu ile paylaştığı da belirtildi. Özmen'in, Kemiklioğlu'nun aracıyla yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Denizli'den Bodrum'a geldiği de iddianamede yer aldı.

        'İKİLİNİN BAŞLARINA ATEŞ ETTİ'

        Bodrum'a gelen Özmen ve Kemiklioğlu'nun Mehmet Erdal Çam ve Özcan Çavdar ile buluştuklarına dikkat çekilen iddianamede, "Özmen daha sonra Çam ve Çavdar'ın aracına bindi. Bu sırada Özmen, ikiliye 'Siz benden para aldınız, beni dolandırdınız. Beni bitirirsiniz, ben de sizi bitireceğim' dedi. Daha sonra aracın arkasında oturan Özmen, çantasından çıkardığı tabancayla ikilinin başlarına ateş etti. Özmen araçtan inerek arkasında kendilerini otomobille izleyen Kemiklioğlu'nun aracına binerek bölgeden uzaklaştı ve ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Kemiklioğlu ise Bodrum'dan ayrılarak Denizli'ye gittiği, burada güvenlik güçlerince yakalandı" denildi.

        İddianamede ayrıca yapılan otopsilerde öldürülen Çam ve Çavdar'a sağ alt enseye yakın mesafeden ateş edildiği ve mermi çekirdeğine rastlanılmadığı belirtildi. Savcılık, tutuklu sanık Özmen için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Kemiklioğlu'na da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

        SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Avukat Mehmet Erdal Çam ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı öldüren Galip Özmen ile ona yardım ettiği belirlenen Osman Kemiklioğlu, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Özmen ile avukatı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla Barolar Birliği temsilcileri ile çok sayıda şikayetçi avukat katıldı. Tutuksuz sanık Osman Kemiklioğlu duruşmaya Denizli'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Davaya müdahil olan avukatlar bunun üzerine Kemiklioğlu'nun Bodrum'a gelmesini ve duruşmaya salonda devam etmesini ve sanıkların savunmalarının bu şekilde alınmasını talep etti.

        Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanıklardan Özmen’in tutukluluk halinin devamına, Kemiklioğlu'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının devamına ve bir sonraki duruşmaya katılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

        'BEKLENTİMİZ ADALET'

        Duruşma öncesi açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukatlara yönelik şiddet vakalarında son yıllarda anormal artış olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Son olarak Ankara'da yaptığımız Büyük Savunma Mitingi'nde bu soruna dikkat çekmeye gayret ettik. Avukatı toplumun gözü önünde itibarsızlaştıran söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini avukatı müvekkiliyle özdeşleştirilen anlayışın kırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini, avukata dönük şiddet noktasında her türlü önlemin alınması için bakanlığa verdiğimiz teklif ve taleplerin bir an önce yasal düzlemde hayata geçirilmesi için bir uğraş içerisindeyiz. Duruşmasına geldiğimiz bu dosya ise yine avukata dönük şiddet vakalarının en ağır sonuçlarından birisinin yaşandığı bir dosya. Her iki sanığın iştirak halinde bu eylemi gerçekleştirdiği inancındayız. Buna ilişkin meslektaşlarımız teknik anlamda hazırlıklarını yaptı. Beklentimiz adalet, her dosyada olduğu gibi maddi gerçeğin hiçbir soru işareti kalmaksızın ortaya çıkması, bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması olacaktır" dedi.

        Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün ise "Değerli avukatımız Mehmet Erdal Çam, sadece avukatlık görevini yerine getirdiği için, sadece avukat olduğu için müvekkil tarafından katledilmiştir. Bu olay ilk değildir ve maalesef ki son da olmamıştır. Avukatlar müvekkilleri veya karşı taraf tarafından sürekli şiddete uğramakta, hakaret ve tehditlere maruz kalmakta ve maalesef de öldürülmektedir. Bizler, Muğla Barosu olarak bu sürecin yakın takipçisi olduk. Şiddetin her türlüsüne karşı olan Muğla Barosu olarak da bugün Bodrum Adliyesi'nde değerli avukatımız Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürümüz Özcan Çavdar'ın katillerinin yargılanmasını takip etmek üzere burada bulunduk. Onlar da yargılamada bir avukattan yardım isteyecekler ve avukatın yardımıyla savunmalarını tamamlayacaklar" diye konuştu.

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