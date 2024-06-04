Bodrum FK kadrosunu bozmayacak

TARİHİNDEilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon planlamalarına başladı. Geçen hafta Sakaryaspor'u Play-Off finalinde 3-1 yenerek tarihi bir zafer elde eden ve günler boyunca Süper Lig'i kutlayan yeşil-beyazlıların ilk etapta iç transferde hamleler yapacağı kaydedildi. 3 sezon önce 2'nci Lig'de Bodrum FK'yı devralıp Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le yola devam etmeyi düşünen yönetimin, tecrübeli teknik adamdan geniş çapta rapor alacağı vurgulandı.

Taşdemir'in ise takımın dağılmasına müsade etmeyeceği ve iskelet kadronun korunup Süper Lig'e uygun takviyeler isteyeceği öğrenildi. "Biz bir aileyiz" açıklamalarında bulunan İsmet Taşdemir'in genç futbolcuları da Süper Lig'de vitrine çıkaracağı dile getirildi. Öncelikli olarak Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Ege temsilcisinin kadroyu koruduktan sonra dış transfere yöneleceği vurgulandı. Bodrum FK, 2'nci Lig'den beri kadrosunun iskeletini korumuştu.