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        Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş "20 Bridges Swim" yüzüşünü tamamladı

        AYSUTürkoğlu ve Yasemin Altıntaş, Türk kadınlarının gücünü ve azmini dünyaya göstermek amacıyla 48 kilometrelik "20 Bridges Swimö yüzüşünü 8 saat 30 dakikada tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:50
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        Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş "20 Bridges Swim" yüzüşünü tamamladı
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        AYSUTürkoğlu ve Yasemin Altıntaş, Türk kadınlarının gücünü ve azmini dünyaya göstermek amacıyla 48 kilometrelik “20 Bridges Swimö yüzüşünü 8 saat 30 dakikada tamamladı. Bu zorlu geçişi gerçekleştiren 2’li başarılarını Türk kadınlarına armağan etti.Türkoğlu ve Altıntaş, Manhattan adasının etrafındaki 46 kilometre uzunluğundaki parkurda, güçlü akıntılara ve zorlu koşullara karşı yüzerek, Türk kadınlarının dayanıklılığını ve kararlılığını dünyaya sergiledi.

        Aysu Türkoğlu, ilk defa tandem yüzüşü gerçekleştirerek Amerika’daki ilk yüzüş deneyimi oldu. Yasemin Altıntaş için ise eskiden yaşadığı yeri bu sefer de suyun içinden geçerek deneyimleyecek oldu. Önceki gün Türkiye saatiyle saat 23.00’da “Pier Aödan suya girererek 48 kilometrelik parkuru 8 saat 30 dakikada tamamlayarak yüzüş sonunda yine “Pier Aödan çıkıp parkuru tamamladı.

        MANŞ DENİZİ'Nİ 60 KİLOMETREDE GEÇTİ

        Öte yandan, Türkoğlu 2022 Temmuz ayında, 29’u 30’a bağlayan gecede, İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu oldu. Ayrıca, 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı’nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını kazandı. 20 Mart’ta, Yeni Zelanda’daki Cook Strait Geçişi için Wellington’da, 13.8 derece soğukluktaki suda güçlü akıntılara karşı mücadele ederek, 23 kilometrelik zorlu parkuru gece saatlerinde yüzerek yeni bir rekora imza attı.

        YASEMİN'DEN İNANILMAZ PERFORMANS

        Yasemin Altıntaş ise, skolyoz hastası bir yüzücü olarak Türk kadınlarının gücünü ve azmini simgeliyor. Yasemin, denize olan tutkusuyla çocukluğunu deniz kabukları toplayarak ve kayalık kıyılarda deniz yaşamını keşfederek geçirdi. Yasemin, Türkiye genelinde açık su yarışlarına katılarak ve uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil ederek dikkat çekti. 2023 yılında önemli başarılar elde eden Yasemin Altıntaş, 34 kilometrelik Catalina Kanalı’nı 13 saat 4 dakikada tamamladı, Güney Afrika’da Robben Adası Geçişi’ni tamamlayan üçüncü Türk oldu ve Megisti’den Kaş’a yüzme yarışında ve Çanakkale Boğazı geçişinde birinci oldu. Ayrıca, İtalya’daki Lago d’Orta’da düzenlenen 14 kilometrelik Oceanman yarışında Türkiye’yi temsil etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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