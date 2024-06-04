Bodrum'da 31 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen aralarında çocukların da bulunduğu 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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