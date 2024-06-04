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        Milas'ta orman yangını

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:07
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        Milas'ta orman yangını
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

        Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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