Milas'ta orman yangını

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

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