Milas'ta orman yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi. Alevler, 1 saatte kontrol altına alınırken 2 hektarlık alan küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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