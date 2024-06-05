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        Bodrum'da Celal'in gurur koleksiyonu

        Süper Lig'deki tarihin ilk Muğla temsilcisi olmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü'nde altyapıdan itibaren tüm kariyerini geçiren Celal Dumanlı, eşine rastlanmayacak kupa koleksiyonuyla poz verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:25
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        Bodrum'da Celal'in gurur koleksiyonu
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        Süper Lig'deki tarihin ilk Muğla temsilcisi olmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü'nde altyapıdan itibaren tüm kariyerini geçiren Celal Dumanlı, eşine rastlanmayacak kupa koleksiyonuyla poz verdi. 2006 yılında henüz 12 yaşındayken filiz lisansla adımını attığı Bodrum ekibinde 18 seneyi geride bırakan 30 yaşındaki futbolcu tarihte görülmeyecek rekora imza attı. Bodrum'un en alt kategoriden başlayıp Süper Lig'e uzanan başarı hikayesinin her anında takımda değişmeyen tek isim olan Celal, tüm liglerde kupa kaldırarak rekor kırdı. Celal, Bodrumspor'da kadroda yer alıp şampiyonluk yaşadığı Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3'üncü Lig, 2'nci Lig Play-Off ve 1'inci Lig Play-Off kupalarıyla tesislerde fotoğraf çektirdi. Aynı kulüpte 5 farklı ligde kupa kaldırıp tarihe geçen Celal'e eşi ve oğlu da eşlik etti. Celal Dumanlı'nın yeni sezonda Süper Lig'de de Bodrum FK formasını giyerek yine tarihi bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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