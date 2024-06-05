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        Muğla'daki orman yangınının çıkış nedeni, sigara izmariti

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde 2 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:10
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        Muğla'daki orman yangınının çıkış nedeni, sigara izmariti
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        MUĞLA'nınMilas ilçesinde 2 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

        Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi. Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Ekipler, izmarit atanı bulmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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