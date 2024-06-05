Başından vurulmuş olarak yaralı bulunan avukat, intihara kalkışmış

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Avukat Hüseyin B. (46), özel hastanedeki ameliyatın ardından Muğla'ya sevk edildi. Ruhsatlı tabancasıyla intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Hüseyin B.'nin en son telefon görüşmesi yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, binada ofisi bulunan Avukat Hüseyin B.'yi merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Hüseyin B., ameliyatın ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli, 3 çocuk babası Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.