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        Datça'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı, 38 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 2 lastik botta bulunan 17 kaçak göçmen kurtarıldı, 38 kaçak göçmen ise yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:00
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        Datça'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı, 38 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 2 lastik botta bulunan 17 kaçak göçmen kurtarıldı, 38 kaçak göçmen ise yakalandı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.20'de, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlaması üzerine yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 6'sı çocuk 17 kaçak göçmen kurtardı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Yine aynı tarihte saat 06.30'da içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, 7'si çocuk 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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