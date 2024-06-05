Datça'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı, 38 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.20'de, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlaması üzerine yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 6'sı çocuk 17 kaçak göçmen kurtardı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 2 lastik botta bulunan 17 kaçak göçmen kurtarıldı, 38 kaçak göçmen ise yakalandı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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