Dövmecilerin 'müşteri kapma' tartışmasında pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

MUĞLA'da Muammer Güngör, 'müşteri kapma' nedeniyle tartıştığı, aynı caddede kendisi gibi dövmeci olan Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. Doğan ile yanındaki Abdullah Dilgil'in yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Muammer Güngör, 'müşteri kapma' tartışması yaşadığı, kendisi gibi aynı caddede dövme dükkanı işleten Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Doğan karnından, yanındaki Abdullah Dilgil ise sağ bacağından yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Güngör, olayın ardından polis merkezine teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Doğan ile Güngör arasında 2 ay önce de aynı nedenle tartışma çıktığı öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.