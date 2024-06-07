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        Marmaris'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:55
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        Marmaris'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 1 hektar alan zarar göndü.

        Marmaris-Datça kara yolu yakınındaki İnbükü Koyu'nda saat 04.30 sıralarında orman yangını çıktı. Enerji nakil hatlarından çıktığı belirtilen yangına ilk etapta karadan orman işletme şefliğine bağlı ekipler ile müdahale edildi. Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Günün aydınlanmasıyla hava araçlarının da müdahalesi başladı. Alevler,1,5 saatte söndürülürken toplam 1 hektar alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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