Marmaris'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Marmaris-Datça kara yolu yakınındaki İnbükü Koyu'nda saat 04.30 sıralarında orman yangını çıktı. Enerji nakil hatlarından çıktığı belirtilen yangına ilk etapta karadan orman işletme şefliğine bağlı ekipler ile müdahale edildi. Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Günün aydınlanmasıyla hava araçlarının da müdahalesi başladı. Alevler,1,5 saatte söndürülürken toplam 1 hektar alan zarar gördü.

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