Motosikletlinin valiziyle tehlikeli yolculuğu

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken elindeki valizi de çekerek götürdüğü anlar, başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gün Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, trafikte can güvenliğini tehlikeye atıp valizini sürükleyerek götürdü. Bir eliyle motosikleti kullanan diğer eliyle de valizini çekip sürükleyen motosikletlinin o anları, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.