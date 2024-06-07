Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Motosikletlinin valiziyle tehlikeli yolculuğu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken elindeki valizi de çekerek götürdüğü anlar, başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletlinin valiziyle tehlikeli yolculuğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken elindeki valizi de çekerek götürdüğü anlar, başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, önceki gün Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, trafikte can güvenliğini tehlikeye atıp valizini sürükleyerek götürdü. Bir eliyle motosikleti kullanan diğer eliyle de valizini çekip sürükleyen motosikletlinin o anları, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Gazze'ye kardeş payı hayır çarşısı" açıldı
        Muğla'da "Gazze'ye kardeş payı hayır çarşısı" açıldı
        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla bu bayram tatilinde de yerli turistin gözdesi oldu
        Muğla bu bayram tatilinde de yerli turistin gözdesi oldu
        Marmaris'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü
        Marmaris'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı