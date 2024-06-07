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        Bodrum'da sıcaklık 40 dereceye çıktı; parklar ve sahiller doldu

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sıcaklık 40 derece ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:30
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        Bodrum'da sıcaklık 40 dereceye çıktı; parklar ve sahiller doldu
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        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sıcaklık 40 derece ulaştı. Sıcak ve nemli havada bunalanlar denize girerek serinlerken, bazıları da şezlongları parka çekerek ağaçların altında gölgede dinlendi.

        Bodrum'da sıcak ve nemli hava bunalttı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı yüzde 40 seviyelerine çıkarken, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derecelerde seyretti. Sıcak ve nemli havada bunalan yeril ve yabancı turistler denize girerek serinlerken, bazıları da şezlongları parka çekerek ağaçların altında gölgede dinlenmeyi tercih etti. Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası etkisinin gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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