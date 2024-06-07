Bodrum'da sıcaklık 40 dereceye çıktı; parklar ve sahiller doldu

MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sıcaklık 40 derece ulaştı. Sıcak ve nemli havada bunalanlar denize girerek serinlerken, bazıları da şezlongları parka çekerek ağaçların altında gölgede dinlendi.

Bodrum'da sıcak ve nemli hava bunalttı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı yüzde 40 seviyelerine çıkarken, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derecelerde seyretti. Sıcak ve nemli havada bunalan yeril ve yabancı turistler denize girerek serinlerken, bazıları da şezlongları parka çekerek ağaçların altında gölgede dinlenmeyi tercih etti. Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası etkisinin gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor.