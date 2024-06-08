Bodrum Otelciler Derneği Başkanı: Tur acentesinin iflası nedeniyle 10 milyon euro üzerinde kayıp var

AVRUPA'nın en büyük tur acentelerinden FTI isimli şirketin iflası üzerine Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a, Almanya üzerinden gelmesi planlanan turist sayısında azalma olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "10 Haziran'dan sonra FTI üzerinden turist gelmeyecek. Almanya'daki sigorta fonu diğer yabancı acentelerle görüşme halinde, anlaşma sağlanırsa 10 Haziran sonrası başka bir seyahat acentesi müşterileri getirebilir. 10 milyon euro'nun üzerinde bir kaybın olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'a sezon boyunca Almanya üzerinden yaklaşık 90 bine yakın turist geliyor. Avrupa'nın en büyük tur acentelerinden FTI şirketinin iflası üzerine Bodrum'a Almanya'dan gelmesi planlanan turist sayısında azalma olacağı belirtildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2 Haziran'da aldığımız haber üzerine BODER olarak olağanüstü toplandık. Bu noktada otelcilerle bire bir görüşme sağladık, müşterileri mağdur etmemeye çalıştık. TÜRSAB ile ortak bir çalışma yaptık. 10 Haziran'dan sonra artık FTI üzerinden turist gelmeyecek. Almanya'daki sigorta fonu diğer yabancı acentelerinden görüşme halinde, anlaşma sağlandığı takdirde 10 Haziran sonrası başka bir seyahat acentesi müşterileri getirebilir. Bunu söylemek için şu anda çok erken ve bekliyoruz. Bodrum'a bu sene Almanya'da 90 ile 95 bin arasında değişen yabancı turistin gelmesi bekleniyordu. Bu rakam tamamen aşağıya indi. Her şeye rağmen gelmek isteyenler var ve biz de alternatifler sunmaya devam ediyoruz. 10 milyon euro'nun üzerinde bir kaybın olduğunu düşünmekteyiz. Bodrum çok geniş bir destinasyona sahip. 3 saatlik uçuş ile 50'ye yakın ülkeden Bodrum'a gelinebiliyor. Orta Avrupa, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bu boşluğu kapatacağımızı düşünüyoruz. Çok büyük bir boşluğun olmayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.