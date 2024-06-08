Bodrum FK'da hedef Britt Assombalonga

TARİHİNDEilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde atağa kalktı. İskelet kadrosunu koruyup kaliteli transferlerle öncelikli olarak ligde kalıcı olmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekibin golcü Britt Assombalonga ile ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezonu Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de geçiren Kongolu oyuncuya teklif götürüldüğü vurgulandı. Bodrum FK takımı tecrübeli golcüden haber bekliyor. İngiltere'de Watford, Braintree, Southend United, Peterborough, Nottingham ve Middlesbrough takımlarında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu ülkemizde Adana Demirspor'da da top koşturdu.