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        Tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, denizle buluşturuldu

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta denize bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:15
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        Tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, denizle buluşturuldu
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta denize bırakıldı.

        DEKAMER'de tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, doğal yaşam alanına bırakılması için mavi bayraklı Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında tören düzenlendi. Görevliler tarafından plaja getirilen 'Timur' ve 'Fatih' isimli deniz kaplumbağaları, denize salındı.

        SARÇED Müdürü İsmail Batıbey, "Çevreye ve doğaya hassasiyet gösterdiğimiz için takdir ediliyoruz. Işıklandırma dahil tüm düzenlemeler caretta carettaların yumurtlamasına engel olmayacak şekilde yapılıyor. Burası caretta dostu bir plaj olarak biliniyor. DEKAMER'e ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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