Tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, denizle buluşturuldu

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta denize bırakıldı.

DEKAMER'de tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, doğal yaşam alanına bırakılması için mavi bayraklı Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında tören düzenlendi. Görevliler tarafından plaja getirilen 'Timur' ve 'Fatih' isimli deniz kaplumbağaları, denize salındı.

SARÇED Müdürü İsmail Batıbey, "Çevreye ve doğaya hassasiyet gösterdiğimiz için takdir ediliyoruz. Işıklandırma dahil tüm düzenlemeler caretta carettaların yumurtlamasına engel olmayacak şekilde yapılıyor. Burası caretta dostu bir plaj olarak biliniyor. DEKAMER'e ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.