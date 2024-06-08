Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ölüdeniz'de güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukraynalı turist, teknenin çarpmasıyla öldü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Plajı'nda, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov (61), bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüdeniz'de güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukraynalı turist, teknenin çarpmasıyla öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Plajı'nda, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov (61), bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında, Ölüdeniz Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov, bir teknenin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir eli ve bir ayağı kopan Sosnov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin sonrası cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tekneyi kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması

        Benzer Haberler

        Muğla'da sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti
        Muğla'da sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti
        Muğla'da evini, otomobilini ve motosikletini yakan kişi güvenlik kamerasına...
        Muğla'da evini, otomobilini ve motosikletini yakan kişi güvenlik kamerasına...
        Muğla'da evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyrukluya tutuklama
        Muğla'da evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyrukluya tutuklama
        Tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, denizle buluşturuldu
        Tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, denizle buluşturuldu
        Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını k...
        Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını k...
        Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı
        Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı