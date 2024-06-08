Ölüdeniz'de güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukraynalı turist, teknenin çarpmasıyla öldü
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Plajı'nda, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov (61), bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Plajı'nda, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov (61), bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Ölüdeniz Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov, bir teknenin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir eli ve bir ayağı kopan Sosnov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin sonrası cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tekneyi kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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