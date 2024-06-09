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        Bodrum'da taksi durağında kavga: 1 yaralı; o anlar kamerada

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde müşteri olarak geldiği durakta çıkan kavgada, 2 taksici tarafından darbedilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:55
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        Bodrum'da taksi durağında kavga: 1 yaralı; o anlar kamerada
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde müşteri olarak geldiği durakta çıkan kavgada, 2 taksici tarafından darbedilen M.K.K. (61), yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, taksi şoförler İ.D. ile D.K. gözaltına alındı.

        Olay, 8 Haziran'da saat 02.00 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; durağa gelen M.K.K., taksicilere sıranın kimde olduğunu sordu. Duraktakilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K., tepki gösterdi. M.K.K. ile taksi şoförleri İ.D. ile D.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma uzayarak, kavgaya dönüştü. Taksi şoförleri tarafından darp edilen M.K.K., yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.K.'nın kolundaki kırık alçıya alınıp, baş kısmında yaraya ise dikiş atıldığı belirtildi. Darp raporu alan M.K.K, şikayetçi oldu.

        'KÜFRETTİ' İDDİASI

        Şikayet sonrası harekete geçen polis, İ.D. ile D.K.'yı gözaltına aldı. Her iki taksi şoförü de polisteki ifadelerinde, M.K.K.'nin alkollü olduğunu ve kendilerine küfrettiğini için tartışmanın yaşandığını söyledi. 2 taksi şoförünün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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