Bodrum'da taksi durağında kavga: 1 yaralı; o anlar kamerada

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde müşteri olarak geldiği durakta çıkan kavgada, 2 taksici tarafından darbedilen M.K.K. (61), yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, taksi şoförler İ.D. ile D.K. gözaltına alındı.

Olay, 8 Haziran'da saat 02.00 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; durağa gelen M.K.K., taksicilere sıranın kimde olduğunu sordu. Duraktakilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K., tepki gösterdi. M.K.K. ile taksi şoförleri İ.D. ile D.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma uzayarak, kavgaya dönüştü. Taksi şoförleri tarafından darp edilen M.K.K., yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.K.'nın kolundaki kırık alçıya alınıp, baş kısmında yaraya ise dikiş atıldığı belirtildi. Darp raporu alan M.K.K, şikayetçi oldu.