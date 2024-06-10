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        Muğlaspor'da Besim Durmuş dönemi

        TFF3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Besim Durmuş'un getirildiği açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:20
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        Muğlaspor'da Besim Durmuş dönemi
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        TFF3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Besim Durmuş'un getirildiği açıklandı. Yeşil-beyazlılarda Menaf Kıyanç'ın yeniden başkanlık görevine getirilmesinin ardından takımın yeni teknik patronu da belirlendi. Kulüpten, "Muğlaspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Besim Durmuş ile anlaşma sağlamıştır" açıklaması yapıldı.

        Kasımpaşa, İskenderun DÇ, Kartalspor, Samsunspor, Kahramanmaraş, Boluspor, Erzurumspor, Çarşambaspor, Sultanbeyli Bld ve son olarak Karaköprü Bld kulüplerinde görev yapan 58 yaşındaki teknik adam yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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