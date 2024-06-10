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        Muğlaspor'da Durmuş imzaladı

        TFF3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Besim Durmuş getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:10
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        Muğlaspor'da Durmuş imzaladı
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        TFF3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Besim Durmuş getirildi. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, ligdeki hedeflerinin bu sezon 2'nci Lig olduğunu söyledi. Sıtkı Koçman Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Teknik Direktör Besim Durmuş, "Buraya isteyerek geldim. Bu ailenin bir parçası olmak çok güzel. İlk günden bunu hissediyorum. Naif, geçmişi olan bir kulüp. Hayal ettiğimiz günlere kavuşmak için canla başla çalışacağız. Sabırlı ve uzun soluklu kaliteli bir organizasyonla hedeflediğimiz yerlere ulaşabiliriz. Doğru yapılanmayı hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sahamızda kimse bizden çok koşmamalı. Bir oyun felsefemiz olmalı. Bunun üzerine koyarak ilerlemeliyiz" dedi.

        Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Şampiyonluğun çok kolay olmadığını biliyoruz. Geçen yıl yaptığımız çalışmanın bir benzerini bu yıl da yapmaya çalışıyoruz. Sadece sportif başarı değil, mali açıdan da başarılı olmamız gerekiyor. Hangi futbolcularla yola devam edilip edilmeyeceğini hocamız belirleyecek. Muğlaspor yeni sezonda bir iddia ortaya koyacak. Hedefimiz Muğlaspor'u 2'nci Lig'e çıkarmak. Hocamızla uzun vadeli bir yapılanma içine girmek istiyoruz. Kendisi Muğlaspor'un bir parçası olacak. Muğlaspor'un bu sene daha çok desteğe ihtiyacı var. Muğla'daki stattan daha kötü statlar var. Bu durum, Muğla'da herkesin sorumluluk alması gereken bir konu" diye konuştu.

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