Kamyon, TIR'a arkadan çarptı; 2 ölü

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon, aynı istikamette park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.

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