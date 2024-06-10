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        Kamyon, TIR'a arkadan çarptı; 2 ölü

        MUĞLA'nınKöyceğiz ilçesinde kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:20
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        Kamyon, TIR'a arkadan çarptı; 2 ölü
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        MUĞLA'nınKöyceğiz ilçesinde kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş (19), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon, aynı istikamette park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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