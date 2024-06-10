Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'dan geleceğe yatırım

        SÜPERLig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'dan geleceğe yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPERLig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ile anlaştı. Yeşil-beyazlı kulübün genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Yusuf, geçen sezon 2'nci Lig'de Bursaspor formasıyla 27 maça çıktı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum temsilcisinin tecrübeli isimlerin yanı sıra Yusuf gibi gelecek vaadeden gençleri kadrosuna katmaya devam edeceği belirtildi.

        FOTOĞRFALI

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Muğla'da mermer yüklü tır yandı
        Muğla'da mermer yüklü tır yandı
        Kamyon, TIR'a arkadan çarptı; 2 ölü
        Kamyon, TIR'a arkadan çarptı; 2 ölü
        Muğla'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü
        Muğla'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü
        Muğlaspor'da Durmuş imzaladı
        Muğlaspor'da Durmuş imzaladı
        Muğlaspor'da Besim Durmuş dönemi
        Muğlaspor'da Besim Durmuş dönemi
        Yolcu gemisi "Marella Discovery" Marmaris'e geldi
        Yolcu gemisi "Marella Discovery" Marmaris'e geldi