Bodrum FK'dan geleceğe yatırım

SÜPERLig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ile anlaştı. Yeşil-beyazlı kulübün genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Yusuf, geçen sezon 2'nci Lig'de Bursaspor formasıyla 27 maça çıktı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum temsilcisinin tecrübeli isimlerin yanı sıra Yusuf gibi gelecek vaadeden gençleri kadrosuna katmaya devam edeceği belirtildi.

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