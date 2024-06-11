Kamyonun TIR'a çarptığı 2 kişinin öldüğü kaza; motosiklet sürücüsünün kask kamerasında

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, TIR'a çarpan kamyondaki Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş'ın (19) öldüğü kaza anına ilişkin kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınan TIR şoförü Erhan Cört, tutuklandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon, aynı istikamette park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kamyon içinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları ve Antalya'ya ürün almaya gittikleri belirtildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Erhan Cört, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.