Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kamyonun TIR'a çarptığı 2 kişinin öldüğü kaza; motosiklet sürücüsünün kask kamerasında

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, TIR'a çarpan kamyondaki Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş'ın (19) öldüğü kaza anına ilişkin kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonun TIR'a çarptığı 2 kişinin öldüğü kaza; motosiklet sürücüsünün kask kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, TIR'a çarpan kamyondaki Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş'ın (19) öldüğü kaza anına ilişkin kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınan TIR şoförü Erhan Cört, tutuklandı.

        Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon, aynı istikamette park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kamyon içinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları ve Antalya'ya ürün almaya gittikleri belirtildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Erhan Cört, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Öte yandan kamyonun TIR'a çarptığı anlar seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun TIR'a hızla çarptığı yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü

        Benzer Haberler

        Bodrum'da özel plajlara giriş 500-3 bin TL, lahmacun 100- 1000 TL
        Bodrum'da özel plajlara giriş 500-3 bin TL, lahmacun 100- 1000 TL
        Fethiye'deki dalgıçlar, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altınd...
        Fethiye'deki dalgıçlar, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altınd...
        Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü öldü
        Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü öldü
        Muğla'da limandaki gemi vincinden düşen kişi öldü
        Muğla'da limandaki gemi vincinden düşen kişi öldü
        Marmaris açıklarındaki teknede yaralanan çocuğa tıbbi tahliye
        Marmaris açıklarındaki teknede yaralanan çocuğa tıbbi tahliye
        Muğla Valisi Akbıyık'tan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı