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        Muğla'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

        MUĞLA'da, kavşakta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Harımcı (95), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:45
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        Muğla'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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        MUĞLA'da, kavşakta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Harımcı (95), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Fethiye ilçesinde Fethiye-Muğla kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Muğla yönüne giden Tahir O., (56) kullandığı 48 JK 475 plakalı kamyonla, Mustafa Harımcı yönetimindeki 48 F 3312 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Harımcı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Tahir O. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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