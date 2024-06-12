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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:50
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA'nınMilas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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