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        Bodrum'da 6 heykel sanatçısının eserleri deniz altında sergileniyor

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su altında 6 heykel sanatçısına ait 6 eser sergilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:45
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        Bodrum'da 6 heykel sanatçısının eserleri deniz altında sergileniyor
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su altında 6 heykel sanatçısına ait 6 eser sergilendi. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

        Bodrum Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi ve Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge'ye bağlı Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü proje ortaklığında hayata geçirilen Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı'nın 1'inci Etap açılış etkinliği Bitez açıklarındaki Görecek Adası'nda gerçekleşti. Etkinliğe Bodrum Belediyesi Başkanvekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. 'Oksijen' temasıyla 6 heykel sanatçısına ait 6 eserin yer aldığı serginin açılışı su altında yapıldı ve kurdele de kesildi. Bir sanatçı ise su altında son dokunuşları yaptığı eserini sergiye hazır hale getirdi. Çok sayıda sanatsever, Görecek Adası'nda dalış yapıp eserleri yerinde inceledi. O anlar, su altı kamerasına yansıdı.

        Etkinlikle, çevre farkındalığının amaçlandığını belirten Bodrum Belediyesi Başkanvekili Emel Çakaloğlu, "Bugün bir farkındalık projesiyle beraberiz. Dünyamız, acımasız bir şekilde kirleniyor. Bu duruma dikkat çekmek için su altı müzemizi açıyoruz. Bodrumumuzda çok önemli bir proje olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün 1'inci etabı açıyoruz, bu bir çevre projesidir" dedi.

        ÇEVRE İLE SANAT BİR ARADA

        Sergiyle ilgili bilgili veren Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ise "Su altı parkımızın 1'inci etabını açıyoruz. Bitez mevkisinde Görecek Adası'ndayız. Bu açılışta 6 sanatçımızın su altında eserlerini görebileceksiniz. Çevreyle sanatın birleştiği bir proje olarak lanse ediyoruz. Türkiye'de ilk örneğini görüyorsunuz. Eserler, deniz ve kıyı korumayla ilgilidir. Bu senenin teması oksijen üzerinden yapılmış eserler ve amaç farkındalık oluşturmaktır. Buraya hem dalış tekneleri hem de günlük tur tekneleri ve özel tekneler gelip dalış yapabilecekler. İlerleyen süreçte bu bölge haritaya işlenecek" diye konuştu.

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