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        Tiyatro oyuncusu otelin terasından düşüp, öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 2'nci katındaki terastan düşen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:50
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        Tiyatro oyuncusu otelin terasından düşüp, öldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 2'nci katındaki terastan düşen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy (48), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 05.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk annesi Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iş görüşmesi yapmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenilen Ersoy'un ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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