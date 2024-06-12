Muğla'da orman yangını (2)

Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 3,5 saatte, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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