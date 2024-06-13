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        Bodrum FK'da transfer tatil sonrası

        Süper Lig'e tarihinde ilk kez yükselmeyi başaran Bodrum FK'da iç ve dış transferde önümüzdeki günlerde gaza basılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:00
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        Bodrum FK'da transfer tatil sonrası
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        Süper Lig'e tarihinde ilk kez yükselmeyi başaran Bodrum FK'da iç ve dış transferde önümüzdeki günlerde gaza basılacak. Yeşil-beyazlı takım, 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğu sonrası aileleriyle birlikte daha önce 2'nci Lig'deki şampiyonluğun ardından olduğu gibi Başkan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün davetlesi olarak Öztürk Ailesi'nin Antalya'daki otelinde tatil yapıyor.

        Bodrum'da takımda kalacak ve gidecek isimler tatil sonrası belli olacak. Son 3.5 yıldır yönettikleri takımda ve teknik heyette istikrardan yana olan Öztürk Ailesi, iskelet kadroyu koruyup lige uygun yerli ve yabancı takviler yapmayı planlıyor. Yerli ve yabancı genç oyunculara şans verip, takımı tecrübeli isimlerle tamamlayan Bodrum'un aynı çizgisini koruması bekleniyor. Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde antrenmanlara Temmuz ayında başlayacak.

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