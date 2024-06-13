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        Ambulans helikopter, 1 günlük Simge bebek için havalandı

        MUĞLA'da, kalp rahatsızlığı bulunan 1 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:40
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        Ambulans helikopter, 1 günlük Simge bebek için havalandı
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        MUĞLA'da, kalp rahatsızlığı bulunan 1 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün dünyaya gelen Simge bebeğe, 'Fallot Tetralojisi' isimli kalp hastalığı teşhisi koyuldu. Simge bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Muğla Sağlık Müdürlüğü tarafından bebeğe Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde uygun yer bulundu. Simge bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulans helikopter ile alınıp Ankara'ya götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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