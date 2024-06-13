Ambulans helikopter, 1 günlük Simge bebek için havalandı
MUĞLA'da, kalp rahatsızlığı bulunan 1 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
MUĞLA'da, kalp rahatsızlığı bulunan 1 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün dünyaya gelen Simge bebeğe, 'Fallot Tetralojisi' isimli kalp hastalığı teşhisi koyuldu. Simge bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Muğla Sağlık Müdürlüğü tarafından bebeğe Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde uygun yer bulundu. Simge bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulans helikopter ile alınıp Ankara'ya götürüldü.
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