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        Eski HDP Marmaris ilçe başkanı, terör örgütüne finans sağlamaktan tutuklandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'vergi' adı altında para toplayıp terör örgütü PKK'ya finans sağladığı tespit edilen eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli (51) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:25
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        Eski HDP Marmaris ilçe başkanı, terör örgütüne finans sağlamaktan tutuklandı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'vergi' adı altında para toplayıp terör örgütü PKK'ya finans sağladığı tespit edilen eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli (51) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İpekli, tutuklandı.

        İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma yürütülen 1 şüpheli, 2015'te Marmaris HDP ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini anlattı. İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Mürşitpınar sınır hattından yasa dışı yollarla Suriye Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015'te örgüte katıldığını ifade etti. Şüpheli, ayrıca İpekli'nin, Muğla bölgesinde örgüte müzahir kişilerden vergi adı altında para toplayıp örgüte finans sağladığını iddia etti.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada polis, Abdullah İpekli'yi mart ayında teknik ve fiziki takibe aldı. İpekli hakkında iletişimin tespiti, denetlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri uygulandı ve MASAK'tan mali verileri temin edilerek incelendi. Önceki gün gözaltına alınan İpekli, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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