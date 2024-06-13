Eski HDP Marmaris ilçe başkanı, terör örgütüne finans sağlamaktan tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'vergi' adı altında para toplayıp terör örgütü PKK'ya finans sağladığı tespit edilen eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli (51) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İpekli, tutuklandı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma yürütülen 1 şüpheli, 2015'te Marmaris HDP ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini anlattı. İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Mürşitpınar sınır hattından yasa dışı yollarla Suriye Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015'te örgüte katıldığını ifade etti. Şüpheli, ayrıca İpekli'nin, Muğla bölgesinde örgüte müzahir kişilerden vergi adı altında para toplayıp örgüte finans sağladığını iddia etti.