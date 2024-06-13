Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Orman Genel Müdürü Karacabey'nden 'yangın riski' uyarısı

        ORMANGenel Müdürü Bekir Karacabey, "Özellikle yaz aylarının gelmesi hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak nemin düşmesi ve rüzgar varsa da yangın riski daha da artıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman Genel Müdürü Karacabey'nden 'yangın riski' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORMANGenel Müdürü Bekir Karacabey, "Özellikle yaz aylarının gelmesi hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak nemin düşmesi ve rüzgar varsa da yangın riski daha da artıyor. Özellikle bugünlerde içerisinde bulunduğumuz 1 hafta içerisinde sıcaklığının yüksek olacağı, nemin düşük olacağı meteoroloji tarafından belirtiliyor ve biz de anlık olarak takip ediyoruz. Bu durum yangın riskini beraberinde getiriyor" dedi.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekiplerin çalışmalarını inceleyip, bilgi alan Karacabey, daha sonra yangın söndürme helikopterlerinin bulunduğu alanda basın açıklaması yaptı. Karacabey'e, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile idari amirler eşlik etti.

        'HER MEVSİM HAZIRLIKLIYIZ'

        Gelecek bir hafta içerisinde sıcaklığın yüksek olması nedeniyle yangın risk olduğunu belirten Karacabey, "Hava sıcaklıkları arttı. Tabii bir kural vardır; yangının mevsimi olmaz, şartlar oluştuğunda her mevsim yangın çıkabilir. Bundan dolayı da her mevsim hazırlıklıyız ama özellikle yaz aylarının gelmesi hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak nemin düşmesi ve rüzgar varsa da yangın riski daha da artıyor. Sayın Bakanımızın bize verdiği destekle bütün ekiplerimizi ve gücümüzü seferber etmiş durumdayız. Özellikle bugünlerde içerisinde bulunduğumuz 1 hafta içerisinde sıcaklığının yüksek olacağı, nemin düşük olacağı meteoroloji tarafından belirtiliyor ve biz de anlık olarak takip ediyoruz. Bu durum yangın riskini beraberinde getiriyor" dedi.

        'VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN ANIZ YAKMASINLAR'

        Özellikle uzun yıllar ortalamasına bakıldığında, orman yangınlarının yüzde 90'nın insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Karacabey, "Vatandaşlarımız dikkatli olursa bu yangınların çıkmaması mümkün. Vatandaşlarımız için bizim tahsis ettiğimiz orman parklarımız var. Ormana gitmek isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarına 'Benim Ormanım' diye bir uygulamamız var, o uygulamayı indirebilirler. Uygulamadan kendilerine en yakın orman parklarını ve mesire parklarını görebilirler. İzinsiz alanlara lütfen girmesinler ve bu alanlarda lütfen ateş yakmasınlar. Özellikle hasat mevsimindeyiz. Bunun neticesinde çıkan anızları maalesef yakarak yok etmeye çalışıyorlar. Yangın riskinin yüksek olduğu bu dönemde, anızda da olsa ormana uzak bir noktada olsa başlayan her bir yangın anında yerleşim yerlerine veya ormana ulaşıyor. Böyle kritik zamanlarda önüne geçilemeyecek bir felakete dönüşebiliyor. Vatandaşlarımız lütfen anız yakmasınlar. Tatil olmasıyla kara yollarında ciddi bir araç trafiği olacak. Özellikle sigara kullanan vatandaşlarımızın, izmaritlerini söndürmeden rastgele herhangi bir yere, orman içinden geçen yollarda söndürmeden atmamalarını rica ediyoruz. Yangınların söndürülmesi çok zor ve çok meşakkatli bir iş, o yangınların çıkmamasını sağlamak çok basit bir iş. Sadece birazcık dikkat bu yangınların önüne geçilmesinde en büyük etken olacaktır. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet istirham ediyoruz" diye konuştu.

        1069 NOKTADA 105 HELİKOPTER, 26 UÇAK GÖREVDE

        1069 noktada orman ekiplerinin bulunduğunu belirten Karacabey, "Bu noktalarda toplamda 25 bin personelimiz, 105 helikopterimiz, 26 uçak ve 14 insansız hava aracıyla (İHA) yangınlara mücadele ediyoruz. Şu an yangına hassas bölgeler diye ifade ettiğimiz Çanakkale-Hatay hattında ve İç Ege'de, yangına müdahale süremiz ortalama 11 dakikadır. Hedefimiz, bunu 10 dakikaya ve daha azına düşürmektir. Helikopterlerimizin güçleri hepsi birbirinden farklı, 2,5 tondan 10 tona kadar su atabilen helikopterlerimiz var. 105 helikopter, 26 uçakla tamamının bir seferde attığı su miktarı 431 tondur" dedi.

        'EN GEÇ 1 YIL İÇERİSİNDE ORMANLAŞTIRILIR'

        Anayasa'nın 169'uncu maddesinde, 'Yanan orman alanlarının kesinlikle başka bir maksatla kullanılmaz, derhal ormanlaştırılır' hükmü bulunduğuna dikkati çeken Karacabey, şunları söyledi: "Bu anayasa güvencesinde olan bir durum ki bu da dünyanın birçok ülkesine göre ileri bir nokta. Ülkemizde yanmış, yandıktan sonra da ormanın dışında başka bir maksatla kullanılmış bir karış yer yoktur. Tamamı en geç 1 yıl içerisinde ormanlaştırılır. Ülkemizde yanan ormanların tamamı tekrar orman haline gelmiştir, başka bir maksatla kullanılmamıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Bayramın en şanslı koçu
        Bayramın en şanslı koçu
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Milli coşku
        Milli coşku
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması

        Benzer Haberler

        Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklar...
        Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklar...
        Muğla ve Aydın'da hayvan hırsızlığına 3 tutuklama
        Muğla ve Aydın'da hayvan hırsızlığına 3 tutuklama
        Muğla'da ambulans helikopter Simge bebek için havalandı
        Muğla'da ambulans helikopter Simge bebek için havalandı
        Muğla'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Eski HDP Marmaris ilçe başkanı, terör örgütüne finans sağlamaktan tutukland...
        Eski HDP Marmaris ilçe başkanı, terör örgütüne finans sağlamaktan tutukland...
        Ambulans helikopter, 1 günlük Simge bebek için havalandı
        Ambulans helikopter, 1 günlük Simge bebek için havalandı