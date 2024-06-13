Orman Genel Müdürü Karacabey'nden 'yangın riski' uyarısı

ORMANGenel Müdürü Bekir Karacabey, "Özellikle yaz aylarının gelmesi hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak nemin düşmesi ve rüzgar varsa da yangın riski daha da artıyor. Özellikle bugünlerde içerisinde bulunduğumuz 1 hafta içerisinde sıcaklığının yüksek olacağı, nemin düşük olacağı meteoroloji tarafından belirtiliyor ve biz de anlık olarak takip ediyoruz. Bu durum yangın riskini beraberinde getiriyor" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekiplerin çalışmalarını inceleyip, bilgi alan Karacabey, daha sonra yangın söndürme helikopterlerinin bulunduğu alanda basın açıklaması yaptı. Karacabey'e, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile idari amirler eşlik etti.

'HER MEVSİM HAZIRLIKLIYIZ' Gelecek bir hafta içerisinde sıcaklığın yüksek olması nedeniyle yangın risk olduğunu belirten Karacabey, "Hava sıcaklıkları arttı. Tabii bir kural vardır; yangının mevsimi olmaz, şartlar oluştuğunda her mevsim yangın çıkabilir. Bundan dolayı da her mevsim hazırlıklıyız ama özellikle yaz aylarının gelmesi hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak nemin düşmesi ve rüzgar varsa da yangın riski daha da artıyor. Sayın Bakanımızın bize verdiği destekle bütün ekiplerimizi ve gücümüzü seferber etmiş durumdayız. Özellikle bugünlerde içerisinde bulunduğumuz 1 hafta içerisinde sıcaklığının yüksek olacağı, nemin düşük olacağı meteoroloji tarafından belirtiliyor ve biz de anlık olarak takip ediyoruz. Bu durum yangın riskini beraberinde getiriyor" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN ANIZ YAKMASINLAR' Özellikle uzun yıllar ortalamasına bakıldığında, orman yangınlarının yüzde 90'nın insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Karacabey, "Vatandaşlarımız dikkatli olursa bu yangınların çıkmaması mümkün. Vatandaşlarımız için bizim tahsis ettiğimiz orman parklarımız var. Ormana gitmek isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarına 'Benim Ormanım' diye bir uygulamamız var, o uygulamayı indirebilirler. Uygulamadan kendilerine en yakın orman parklarını ve mesire parklarını görebilirler. İzinsiz alanlara lütfen girmesinler ve bu alanlarda lütfen ateş yakmasınlar. Özellikle hasat mevsimindeyiz. Bunun neticesinde çıkan anızları maalesef yakarak yok etmeye çalışıyorlar. Yangın riskinin yüksek olduğu bu dönemde, anızda da olsa ormana uzak bir noktada olsa başlayan her bir yangın anında yerleşim yerlerine veya ormana ulaşıyor. Böyle kritik zamanlarda önüne geçilemeyecek bir felakete dönüşebiliyor. Vatandaşlarımız lütfen anız yakmasınlar. Tatil olmasıyla kara yollarında ciddi bir araç trafiği olacak. Özellikle sigara kullanan vatandaşlarımızın, izmaritlerini söndürmeden rastgele herhangi bir yere, orman içinden geçen yollarda söndürmeden atmamalarını rica ediyoruz. Yangınların söndürülmesi çok zor ve çok meşakkatli bir iş, o yangınların çıkmamasını sağlamak çok basit bir iş. Sadece birazcık dikkat bu yangınların önüne geçilmesinde en büyük etken olacaktır. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet istirham ediyoruz" diye konuştu.

1069 NOKTADA 105 HELİKOPTER, 26 UÇAK GÖREVDE 1069 noktada orman ekiplerinin bulunduğunu belirten Karacabey, "Bu noktalarda toplamda 25 bin personelimiz, 105 helikopterimiz, 26 uçak ve 14 insansız hava aracıyla (İHA) yangınlara mücadele ediyoruz. Şu an yangına hassas bölgeler diye ifade ettiğimiz Çanakkale-Hatay hattında ve İç Ege'de, yangına müdahale süremiz ortalama 11 dakikadır. Hedefimiz, bunu 10 dakikaya ve daha azına düşürmektir. Helikopterlerimizin güçleri hepsi birbirinden farklı, 2,5 tondan 10 tona kadar su atabilen helikopterlerimiz var. 105 helikopter, 26 uçakla tamamının bir seferde attığı su miktarı 431 tondur" dedi.